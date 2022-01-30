مقتل 4 أشخاص في انفجار معمل للمواد الغذائية في إيران

أفاد مراسلنا مساء يوم الأحد بمقتل أربعة أشخاص إثر انفجار في معمل لإنتاج المواد الغذائية بمدينة مشهد شمال شرقي إيران وصرح مهدي رضائي نائب جهاز إطفاء مشهد بأن الانفجار وقع في مصنع في بلدة قلات الصناعية، وأنه خلف 4 قتلى حتى الآن وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه لم يتم تحديد السبب الرئيسي للانفجار، كما أن عملية إزالة الأنقاض جارية.