تسجيل 235 إصابة جديدة بكورونا في السودان

سجلت السودان 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 16وفاة و63 حالة تعافي.

وذكرت وزارة الصحة السودانية أنه بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة إلى 3378 حالة، متضمنة 137 حالة وفاة، و372 حالة تعافي.