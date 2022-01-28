مسؤولون عراقيون يُؤكِّدون قصف مطار بغداد يستهداف سيادة البلاد

وصف مسؤولون عراقيون، الجمعة، قصف مطار بغداد الدولي بوابل من صواريخ "كاتيوشا" بأنه "استهداف لسيادة وسمعة البلاد" وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في تغريدة عبر "تويتر"، تعليقا على تعرض مطار بغداد الدولي لقصف صاروخي فجر اليوم: "إن استهداف مطار بغداد الدولي يمثل استهدافا مباشرا لسيادة البلاد ومنشآتها ويشكل تهديدا لسمعة العراق، ويجب العمل الجاد لإيقاف هذه الممارسات الإرهابية".