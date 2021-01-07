أول استقالة من مجلس الوزراء الأميركي بعد حادثة اقتحام الكابيتول

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن وزيرة النقل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيلين تشاو، تترك منصبها على خلفية أعمال الشغب التي شهدها أمس مبنى الكابيتول.