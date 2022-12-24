مصرع سيدة لبنانية إثر انفجار قارورة غاز داخل سيارتها
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مصرع سيدة لبنانية إثر انفجار قارورة غاز داخل سيارتها

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العرب اليوم - مصرع سيدة لبنانية إثر انفجار قارورة غاز داخل سيارتها

بيروت_ العرب اليوم

 أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة سيدة في بلدة دير الحرف بمنطقة المتن الأعلى، جراء انفجار قارورة غاز داخل سيارتها، واحتراق السيارة بالكامل، دون التمكن من إنقاذها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث توقفت السيدة بسيارتها بعد تطاير أجزاء صغيرة من هيكلها، فيما حاول عدد من الشبان فتح أي باب من أبواب السيارة لتتحرك السيارة من جديد وتصطدم برصيف الشارع قبل أن تنفجر، وتشتعل النيران فيها بالكامل.

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مصرع سيدة لبنانية إثر انفجار قارورة غاز داخل سيارتها مصرع سيدة لبنانية إثر انفجار قارورة غاز داخل سيارتها



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