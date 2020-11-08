لبنان تسجّل 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 94236 إصابةً وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 51728، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 723 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة .