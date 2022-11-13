عمّان تشهد اجتماعاً تنسيقيّاً للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين

عقدت دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم في العاصمة الأردنية اجتماعاً تنسيقيّاً للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين؛ بهدف توحيد المواقف المشتركة خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا. وناقش الاجتماع الذي يستمر يومين عدة محاور, من أبرزها: رئاسة اللجنة الاستشارية، والوضع المالي للأونروا، والإستراتيجية متوسطة المدى، وتقديرات موازنة الأونروا، بالإضافة إلى آخر تحديثات مشروع التسجيل والأرشفة، وغيرها من الموضوعات التي استجدت خلال الاجتماع.