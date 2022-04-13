نجاة محام يعمل لصالح السفارة الإيرانية في بغداد من محاولة اغتيال

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بتعرض محام يعمل لصالح السفارة الإيرانية في بغداد من محاولة اغتيال وذكر مراسلنا، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة محام عراقي يعمل لصالح السفارة الإيرانية خلال تجوله في منطقة الكاظمية ببغداد وأضاف، أن السيارة التي كان يستقلها المحامي تابعة للسفارة الإيرانية وأشار مراسلنا، إلى أن المحامي لم يصب بأي جروح.