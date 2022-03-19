أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الوحدات المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا اخترقت دفاعات كتيبة "أيدار" في منطقة دونباس وقتلت 30 من مقاتليها.