إصابة 35 شخصاً في حريق بفندق بالغردقة

أصيب 35 شخصاً في حريق بمبنى "تحت الإنشاء" تابع لأحد الفنادق بمنطقة خليج مكادي جنوب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وأفادت غرفة الحماية المدنية بمدينة الغردقة في بيان لها اليوم ، أنها تلقت بلاغاً بنشوب حريق بأحد الفنادق السياحية "تحت الإنشاء" في الغردقة، وقُدِّمت الإسعافات اللازمة للمصابين في ذات الموقع، عدا 7 مصابين أحتاجت حالاتهم إلى نقلهم للمستشفى.