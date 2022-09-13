إخلاء مدرسة ثانوية بعد بلاغ عن إطلاق للنار في الولايات المتحدة

أعلنت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إجلاء طلاب مدرسة هوليوود الثانوية، بعد تلقيها بلاغا بحدوث إطلاق للنار في المدرسة. وقالت الشرطة إنها تلقت مكالمة عند الساعة 9.43 صباح اليوم الثلاثاء تفيد بوقوع هجوم مسلح في حرم المدرسة، وأنه عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث لم تعثر على أي دليل على إطلاق النار، لكن تم إغلاق المدرسة حيث بدأ التحقيق، وتفتيش كافة قاعاتها.