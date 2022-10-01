القوات المسلحة التابعة للحوثيين بشأن الهدنة نحن بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات
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القوات المسلحة التابعة للحوثيين بشأن الهدنة: نحن بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات

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العرب اليوم - القوات المسلحة التابعة للحوثيين بشأن الهدنة: نحن بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات

القوات المسلحة التابعة للحوثيين
عدن - العرب اليوم

 قالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين مساء يوم السبت، إنها بصدد الاستعداد والجاهزية لأي تطورات، محملة شركات الملاحة مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة.

ووجه الحوثيون تحذيرا لشركات الملاحة المتجهة إلى دول التحالف العربي والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية، وطلبت منهم متابعة تحذيراتهم وتعليماتهم.

وأضافت في بيان: "سنوافيكم بتحذيراتنا فور انتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة".

وأفادت قناة "المسيرة" بأن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط أجرى، مساء السبت، اتصالات مع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، مطلعا إياهم على آخر المستجدات.

بدورها أعلنت القوات المسلحة الجهوزية لتوجيهات القيادة، مؤكدة أنها ستكون إلى جانب شعبنا اليمني في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منّة من أحد.

ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء الهدنة الأممية المؤقتة.

وكان الرئيس المشاط أكد خلال لقائه الممثل الأممي الأربعاء الفائت أن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين مطلب أساسي للشعب اليمني، مضيفا أنه "إذا لم يتحقق ذلك وتتحسن مزايا الهدنة فلن نقبل بتجديدها".

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القوات المسلحة التابعة للحوثيين بشأن الهدنة نحن بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات القوات المسلحة التابعة للحوثيين بشأن الهدنة نحن بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات



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