كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني أن الأخير قدم استقالته للشعب السوداني وقال المصدر : "حمدوك قدم استقالته للشعب السوداني، وأخطر مجلس السيادة والحرية والتغيير شفهيا باستقالته" وعلى مدار عامين قضاها رئيساً لوزراء السودان، كان حمدوك متفائلاً من العبور ببلاده إلى بر الأمان بمقولته المأثورة "سنعبر وننتصر" لكن استقالة حمدوك من منصبه، مساء الأحد، تعكس، وفق مراقبين، سقوط رهانه على التوافق والشراكة بين العسكريين والمدنيين في إدارة شؤون البلاد.