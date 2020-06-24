الإمارات تعلن عن اسكتمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة اعتبارا من الأربعاء

أعلنت حكومة الإمارات على "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن استكمال برنامج التعقيم الوطني والسماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع بدون تقييد اعتبارا من اليوم.وأكد المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري، عن "اكتمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة اعتبارا من اليوم الأربعاء، والسماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد".

وأضاف: "أن برنامج التعقيم الوطني شهد إجراء تعقيم كامل لكافة المرافق في الإمارات إلى جانب النقل العام وخدمة المترو، وبطبيعة الحال سوف تستمر عمليات التعقيم الخاصة بالمنشآت العامة والخاصة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور".

وتابع: "نطالب جميع أفراد المجتمع بمواصلة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة مرض (كوفيد – 19)"، مشددا على استمرار منع التجمعات العامة وتجنب الزيارات العائلية لضمان صحة وسلامة الجميع والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل.

وشدد الظاهري، على ضرورة الالتزام بالحد المسموح به في السيارة الواحدة وهو 3 أشخاص، ويستثنى من ذلك السيارات التي تضم أفرادا من أسرة واحدة، كما يجب ارتداء الكمامة في حال تواجد أكثر من شخص في السيارة.