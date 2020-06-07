ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من العاصمة

أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأحد، بسحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، قائلا إن الوضع صار تحت السيطرة بعدما شهدت الأيام الماضية احتجاجات على صلة بوفاة جورج فلويد.

وكتب ترامب على موقع تويتر "أصدرت الأمر للتو إلى حرسنا الوطني بالشروع في الانسحاب من (العاصمة) واشنطن بعدما صار كل شيء تحت السيطرة".

وأضاف أن عناصر الحرس سينسحبون "ولكن بإمكانهم العودة سريعا إذا اقتضى الأمر. متظاهرون عددهم أقل بكثير مما كان متوقعا أمس (السبت) مساء".

وتظاهر عشرات الآلاف من الأميركيين سلميا، يوم السبت، في مدن عدة في البلاد. ولم يقع أي حادث خلال التجمع في العاصمة الفدرالية على مقربة من البيت الأبيض الذي طوق بأسلاك شائكة.

والحرس الوطني هو قوة احتياط في الجيش الأميركي يمكن الاستعانة بها في حال حصول كوارث طبيعية او أعمال شغب.

وبعد تظاهرات عنيفة وعمليات نهب في مدن أميركية عدة، أثار الرئيس الأميركي جدلا الاثنين الماضي بعدما توعد بنشر الجيش لإرساء "القانون والنظام".

وتتواصل التظاهرات بوتيرة يومية منذ قضى الأميركي ذي الأصل الإفريقي، جورج فلويدـ في 25 مايو الماضي في مينيابوليس (شمال) بعدما جثا شرطي أبيض على عنقه لأكثر من ثماني دقائق.