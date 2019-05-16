تعرَّف على مَوعد صرف معاش التقاعد في السعودية

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد تعديل مواعيد صرف معاشات معاشات أو رواتب المتقاعدين والمستفيدين، بجانب بدل غلاء المعيشة بناء على ما جاء في الأمر الملكي، الخاص باستمرار صرف البدل حتى نهاية العام المالي الجاري؛ وذلك مراعاةً لظروف واحتياجات المتقاعدين وإلتزاماتهم وللتيسير عليهم وعلى أسرهم لقضاء حوائجهم بما يسهل عليهم التغلب على الصعوبات المعيشية.

واعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن موعد صرف معاش التقاعد وبدل غلاء المعيشة للمستفيدين والمستفيدات، ليكون 23 أيار / مايو .

وأضافت المؤسسة أنه بداية من الشهر الجاري، سيتم اعتماد ألية صرف معاش التقاعد وبدل غلاء المعيشة تحت بند واحد فقط، وسيتم العمل بموعد صرف المعاش التقاعدي وبدل الغلاء حتى نهاية العام المالي الحالي، حيث أن الأوامر الملكية حددت مدة صرف غلاء المعيشة لمدة عام.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد على ما يبذل من جهد من أجل التخفيف على مستفيدي المعاشات التقاعدية، وأنّ كل التعديلات تصب في مصلحة التيسير والتسهيل على عملاء المؤسسة، عبر تسريع وتبسيط عملية الصرف، وتلافي المشاكل التي كانت تحدث جراء إيداع المعاش التقاعدي مستقل بذاته في إيداع منفصل عن بدل غلاء المعيشة، ومن المتعارف عليه أن عملية إيداع المعاشات التقاعدية تتم عبر عملية تحويل صرف سريع على حسابات المستفيدين.