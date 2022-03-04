الاستخبارات الروسية تعلن أن واشنطن تُلملم فلول الدواعش في سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا

أعلنت الاستخبارات الروسية أن قاعدة "التنف" التي تحتلها القوات الأمريكية في سوريا، باتت معسكرا لتدريب إرهابيي "داعش" قبل إرسالهم إلى دونباس شرق أوكرانيا لمؤازرة النازيين الجدد.