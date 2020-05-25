تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 4632 إصابة، وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وبابل وكربلاء والديوانية وذي قار ونينوى.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في بغداد, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 163 حالة, كما تم تسجيل 73 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2811 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 1658 مريضا .