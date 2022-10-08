تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 08102022
آخر تحديث GMT19:36:42
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 08.10.2022

العرب اليوم -

العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 08.10.2022

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
كييف_العرب اليوم

 تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

    الدفاع الروسية: تصفية 160 مسلحا باستهداف مركز للمرتزقة الأجانب في زابوروجيه
    تعيين الجنرال سوروفيكين قائدا لمجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية الخاصة
    زاخاروفا: القتل والتخريب والتدمير والاستفزاز منطق أنظمة الناتو
    لجنة التحقيق الروسية: 3 قتلى بالتفجير على جسر القرم
    "ديلفي": وزير الخارجية الإستوني يهنئ القوات الخاصة الأوكرانية بـ"تنفيذ عملية" ضد جسر القرم
    لافروف محذرا الغرب: نتعامل مع أعمال العدوان الاقتصادي بضبط النفس لكن لصبرنا حدود
    القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بأكثر من 200 قذيفة خلال الـ24 ساعة الماضية
    ابنة ماكين منتقدة بايدن: الأمريكيون يشترون أقراص اليود!
    زاخاروفا تعلق على رد فعل كييف على حادث جسر القرم
    بعد توقف الحركة في جسر القرم.. السلطات تعلن تشغيل ممر بري عبر مناطق جديدة
    برلمانيون روس: حادث جسر القرم إعلان حرب بلا قواعد وروسيا سترد حتما
    أول تعليق أوكراني على حادث جسر القرم
    كونستانتينوف: مخربون أوكرانيون وراء حادث جسر القرم
    كونستانتينوف: إصلاح جسر القرم سيتم بسرعة
    سلطات القرم: شبه الجزيرة مزودة بمخزون كاف من الوقود والغذاء
    بعد حادث جسر القرم.. بوتين يوعز بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على ملابساته
    إخماد الحريق الذي نشب بعد قصف محطة سكك الحديد في إيلوفيسك
    لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: تفجير شاحنة على جسر القرم
    روغوف: محطة زابوروجيه الكهروذرية انفصلت عن منظومة الطاقة الأوكرانية
    الولايات المتحدة.. دعوة لرفع الدعم عن زيلينسكي
    اشتعال صهريج وقود يوقف الحركة على جسر القرم
    بعد البيت الأبيض.. البنتاغون يصدر بيانا يقلل من تهويلات بايدن
    المتحدث باسم الرئاسة التركية لا يستبعد استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 08102022 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 08102022



أخبار ذات صلة

GMT 19:28 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

جيبوتي تعلن مقتل 7 من جنودها بهجوم شنّه متمردون
العرب اليوم - جيبوتي تعلن مقتل 7 من جنودها بهجوم شنّه متمردون

GMT 19:11 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار عند حاجز شعفاط العسكري بمدينة القدس
العرب اليوم - إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار عند حاجز شعفاط العسكري بمدينة القدس

GMT 18:07 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورقين للمهاجرين قبالة اليونان إلى 29 قتيلا
العرب اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورقين للمهاجرين قبالة اليونان إلى 29 قتيلا

GMT 11:30 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

محطة زابوريجيا النووية فقدت آخر مصدر خارجي للتيار الكهربائي بسبب تجدد القصف
العرب اليوم - محطة زابوريجيا النووية فقدت آخر مصدر خارجي للتيار الكهربائي بسبب تجدد القصف

GMT 11:28 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

لجنة التحقيق الروسية تعلن أنها تمكنت من تحديد هوية سائق الشاحنة التي انفجرت في جسر كيرتش
العرب اليوم - لجنة التحقيق الروسية تعلن أنها تمكنت من تحديد هوية سائق الشاحنة التي انفجرت في جسر كيرتش

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:42 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

كيت ميدلتون تُغير فكرة ارتداء قطع المجوهرات باهظة الثمن
العرب اليوم - كيت ميدلتون تُغير فكرة ارتداء قطع المجوهرات باهظة الثمن

GMT 05:58 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

ميلانو الإيطالية الوجهة المثالية لعشاق الثقافة والتسوق الشتوي الراقي
العرب اليوم - ميلانو الإيطالية الوجهة المثالية لعشاق الثقافة والتسوق الشتوي الراقي

GMT 06:16 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

مختارات مثالية من الشموع لمُحبّي الرومانسية والهدوء
العرب اليوم - مختارات مثالية من الشموع لمُحبّي الرومانسية والهدوء

GMT 02:33 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

بلينكن يؤكد «العمل الوثيق» مع السعودية لتمديد الهدنة في اليمن
العرب اليوم - بلينكن يؤكد «العمل الوثيق» مع السعودية لتمديد الهدنة في اليمن

GMT 11:57 2022 الجمعة ,07 تشرين الأول / أكتوبر

الأمير هاري وعدد من الشخصيات العامة يرفعون دعاوى ضد "ديلي ميل" بسبب انتهاكات الخصوصية
العرب اليوم - الأمير هاري وعدد من الشخصيات العامة يرفعون دعاوى ضد "ديلي ميل" بسبب انتهاكات الخصوصية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:00 2022 الأربعاء ,28 أيلول / سبتمبر

الأطفال المتعافون من كورونا أكثر عرضة للإصابة بالسكري
العرب اليوم - الأطفال المتعافون من كورونا أكثر عرضة للإصابة بالسكري

GMT 11:55 2022 الجمعة ,23 أيلول / سبتمبر

الهواء الجاف في المنزل قد يسبب الربو
العرب اليوم - الهواء الجاف في المنزل قد يسبب الربو

GMT 12:25 2022 الجمعة ,23 أيلول / سبتمبر

المصاب بجدري القردة يبقى ناقلاً للعدوى ثلاثة أسابيع
العرب اليوم - المصاب بجدري القردة يبقى ناقلاً للعدوى ثلاثة أسابيع

GMT 20:48 2022 الخميس ,11 آب / أغسطس

وزارة الصحة المصرية تٌصرح لا وجود لجدري القردة في البلاد
العرب اليوم - وزارة الصحة المصرية تٌصرح لا وجود لجدري القردة في البلاد

GMT 15:00 2022 الثلاثاء ,26 تموز / يوليو

فيتامين B12 يقلل من التوتر والقلق
العرب اليوم - فيتامين B12 يقلل من التوتر والقلق

GMT 14:26 2022 السبت ,10 أيلول / سبتمبر

تناول وجبة الإفطار "مثل الملك" قد لا يساعدك على إنقاص الوزن
العرب اليوم - تناول وجبة الإفطار "مثل الملك" قد لا يساعدك على إنقاص الوزن

GMT 17:52 2022 الأربعاء ,13 تموز / يوليو

الكافيين يمكن أن يجعل الدم لزجاً وُيزيد خطر التجلط
العرب اليوم - الكافيين يمكن أن يجعل الدم لزجاً وُيزيد خطر التجلط

GMT 21:40 2022 الثلاثاء ,22 آذار/ مارس

مشروبات تخفض نسبة الكوليسترول في الدم منها الرمان والشاي الأخضر
العرب اليوم - مشروبات تخفض نسبة الكوليسترول في الدم منها الرمان والشاي الأخضر

GMT 19:45 2022 الخميس ,22 أيلول / سبتمبر

أخصائي روسي ينصح بتناول السمك واللحم الأبيض للوقاية من الخرف في الشيخوخة
العرب اليوم - أخصائي روسي ينصح بتناول السمك واللحم الأبيض للوقاية من الخرف في الشيخوخة

GMT 15:42 2022 الجمعة ,18 آذار/ مارس

فقدان الشهية يُعرضك لدخول المستشفي والسبب القلق من زيادة الوزن
العرب اليوم - فقدان الشهية يُعرضك لدخول المستشفي والسبب القلق من زيادة الوزن

GMT 11:42 2022 الثلاثاء ,23 آب / أغسطس

تحديد بكتيريا موجودة في الأنف قد تُزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر
العرب اليوم - تحديد بكتيريا موجودة في الأنف قد تُزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر

GMT 03:38 2020 الأحد ,06 أيلول / سبتمبر

وزارة السياحة المصرية تعلن أضخم كشف أثري خلال عام 2020
العرب اليوم - وزارة السياحة المصرية تعلن أضخم كشف أثري خلال عام 2020

GMT 12:36 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبر

انتعاش صافي الأصول الأجنبية لبنك البحرين المركزي
العرب اليوم - انتعاش صافي الأصول الأجنبية لبنك البحرين المركزي

GMT 08:02 2022 الجمعة ,23 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أن الإصابة بـ فيروس كورونا تزيد خطر الإصابة بـ الجلطات الدموية
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الإصابة بـ فيروس كورونا تزيد خطر الإصابة بـ الجلطات الدموية

GMT 18:48 2017 الأحد ,26 آذار/ مارس

فوائد مذهلة لـ"اللب الأبيض" تجعل الرجال تتناوله باستمرار
العرب اليوم - فوائد مذهلة لـ"اللب الأبيض" تجعل الرجال تتناوله باستمرار

GMT 17:59 2021 الخميس ,05 آب / أغسطس

حاكم مصرف لبنان يواجه القضاء ويمثل من دون محام ويغادر
العرب اليوم - حاكم مصرف لبنان يواجه القضاء ويمثل من دون محام ويغادر

GMT 15:18 2021 السبت ,22 أيار / مايو

دراسة تحدد أفضل الأوقات لعودة رحلات القمر
العرب اليوم - دراسة تحدد أفضل الأوقات لعودة رحلات القمر

GMT 00:47 2022 الجمعة ,07 كانون الثاني / يناير

إطلالة ساحرة ومتعة المغامرة بجوهرة الجبال في فيفاء
العرب اليوم - إطلالة ساحرة ومتعة المغامرة بجوهرة الجبال في فيفاء

GMT 01:05 2020 الثلاثاء ,22 أيلول / سبتمبر

مايا خليفة تخرج عن صمتها وتكشف علاقتها بالنجم المصري رامي يوسف
العرب اليوم - مايا خليفة تخرج عن صمتها وتكشف علاقتها بالنجم المصري رامي يوسف

GMT 18:35 2020 الأربعاء ,01 إبريل / نيسان

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية يعلن تنظيم بطولة "قد التحدّي"
العرب اليوم - الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية يعلن تنظيم بطولة "قد التحدّي"

GMT 16:13 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

"قسد" تؤيد دخول الجيش السوري "منبج" وتسلمه "شرق الفرات"
العرب اليوم - "قسد" تؤيد دخول الجيش السوري "منبج" وتسلمه "شرق الفرات"

GMT 19:22 2018 الأحد ,21 تشرين الأول / أكتوبر

استمتعي بعطلة فخمة في "Carmel Charme كارمل شارم "في البرازيل
العرب اليوم - استمتعي بعطلة فخمة في "Carmel Charme كارمل شارم "في البرازيل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab