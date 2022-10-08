تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 08.10.2022

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

الدفاع الروسية: تصفية 160 مسلحا باستهداف مركز للمرتزقة الأجانب في زابوروجيه

تعيين الجنرال سوروفيكين قائدا لمجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية الخاصة

زاخاروفا: القتل والتخريب والتدمير والاستفزاز منطق أنظمة الناتو

لجنة التحقيق الروسية: 3 قتلى بالتفجير على جسر القرم

"ديلفي": وزير الخارجية الإستوني يهنئ القوات الخاصة الأوكرانية بـ"تنفيذ عملية" ضد جسر القرم

لافروف محذرا الغرب: نتعامل مع أعمال العدوان الاقتصادي بضبط النفس لكن لصبرنا حدود

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بأكثر من 200 قذيفة خلال الـ24 ساعة الماضية

ابنة ماكين منتقدة بايدن: الأمريكيون يشترون أقراص اليود!

زاخاروفا تعلق على رد فعل كييف على حادث جسر القرم

بعد توقف الحركة في جسر القرم.. السلطات تعلن تشغيل ممر بري عبر مناطق جديدة

برلمانيون روس: حادث جسر القرم إعلان حرب بلا قواعد وروسيا سترد حتما

أول تعليق أوكراني على حادث جسر القرم

كونستانتينوف: مخربون أوكرانيون وراء حادث جسر القرم

كونستانتينوف: إصلاح جسر القرم سيتم بسرعة

سلطات القرم: شبه الجزيرة مزودة بمخزون كاف من الوقود والغذاء

بعد حادث جسر القرم.. بوتين يوعز بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على ملابساته

إخماد الحريق الذي نشب بعد قصف محطة سكك الحديد في إيلوفيسك

لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: تفجير شاحنة على جسر القرم

روغوف: محطة زابوروجيه الكهروذرية انفصلت عن منظومة الطاقة الأوكرانية

الولايات المتحدة.. دعوة لرفع الدعم عن زيلينسكي

اشتعال صهريج وقود يوقف الحركة على جسر القرم

بعد البيت الأبيض.. البنتاغون يصدر بيانا يقلل من تهويلات بايدن

المتحدث باسم الرئاسة التركية لا يستبعد استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا