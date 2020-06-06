إيطاليا تسجل 72 حالة وفاة بفيروس كورونا و270 إصابة جديدة

سجلت إيطاليا اليوم 72 حالة وفاة بمرض " كوفيد-19 " و 270 إصابة جديدة.

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: إن حصيلة الوفيات منذ ظهور الفيروس يوم 21 فبراير بلغت 33846 حالة.