الهند تسجل 9304 إصابات جديدة بكورونا

سجّلت الهند 260 حالة وفاة، و9304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحن وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 6075 حالة وفاة، و216919 إصابة مؤكدة بالفيروس، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 104107.