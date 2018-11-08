مقتل وإصابة 20 جنديا في اشتباك بين الجيش الأفغاني وطالبان

أكد مسئول أمن إقليم تخار في أفغانستان عبد الرشيد بشير، وقوع اشتباك في منطقة خواجة غار شمال شرق البلاد ، الواقعة ما بين إقليمي تخار وقندوز الأفغانيين، أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف الجنود الأفغان.