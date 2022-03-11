واشنطن ترفض تقديم أدلة تثبت زعمها استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا

رفضت الإدارة الأمريكية تقديم أدلة تثبت زعمها "استخدام روسيا أسلحة كيمائية في أوكرانيا"، واكتفى نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أندرو بيتس بالقول إن "الرئيس بايدن أكد ذلك للتو".