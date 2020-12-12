تقرير أمريكي يبرز مشاركة مصر في إعادة إعمار العراق
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تقرير أمريكي يبرز مشاركة مصر في إعادة إعمار العراق

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العرب اليوم - تقرير أمريكي يبرز مشاركة مصر في إعادة إعمار العراق

العراق
واشنطن - العرب اليوم

كشف موقع "مونيتور" الأمريكي المتخصص في شئون الشرق الأوسط، اليوم السبت، عن نجاح مصر في الفوز بموطئ قدم قوي في مشروع إعادة إعمار العراق، موضحًا أن الملايين من العمال المصريين سيستفيدون من مشاركة الحكومة المصرية في العملية الضخمة لإعادة إعمار العراق وذكر الموقع في تقريره، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا طويلًا في إقامة شراكة استرتيجية مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بإعادة إعمار العراق، ودول أخرى مثل لبنان وليبيا وجنوب السودان وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي وقع في 1 نوفمبر الماضي، على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع نظيره العراقي، مصطفى الكاظمي، لإعادة إعمار العراق من خلال عدة مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والنقل والاستثمار، وقطاعات التجارة والصناعة، وذلك بمشاركة الحكومة المصرية والقطاع الخاص

وصرح نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي لموقع "المونيتور" بأنه يتوقع أن تصل صادرات مواد البناء المصرية إلى العراق إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2021، وذلك في إطار اتفاقيات إعادة إعمار العراق وأشار الدسوقي إلى أن الزيادة المتوقعة في الصادرات المصرية إلى العراق ستتطلب مضاعفة الإنتاج مما سيشجع على المزيد من الاستثمارات في قطاع مواد البناء وتوظيف آلاف العمال، مضيفًا أن "مشاركة مصر في عملية إعادة إعمار العراق ستساهم في تنمية الاستثمارات وتحسين سوق العمل في مصر"؟.

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تقرير أمريكي يبرز مشاركة مصر في إعادة إعمار العراق تقرير أمريكي يبرز مشاركة مصر في إعادة إعمار العراق



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