182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في الجزائر جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7201 حالة.

وكشف فورار في لقاء إعلامي يومي، عن تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 555 حالة وفاة.

وأشار إلى تسجيل شفاء 118 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3625.