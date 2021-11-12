الدبيبة والمنفي يؤكدان استعدادهما لتسليم السلطة للطرف الفائز في الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي للبلاد، محمد المنفي، استعدادهما لتسليم السلطة للطرف الفائز في الانتخابات المخطط لها في ليبيا بشروط.