طهران تعلن اعتقال إرهابيين تابعين لاستخبارات أجنبية خططوا لاغتيالات في إيران

أعلنت طهران أنها رصدت واعتقلت ستة إرهابيين تابعين لوكالات استخبارات أجنبية دخلوا البلاد في مهمة لاغتيال أجانب ونقلت مصادرنا عن وزارة الاستخبارات والأمن الوطني أن أفراد الخليتين اعتقلوا بعدما دخلوا البلاد في مهمة اغتيال عدد من الرعايا الأجانب العاملين في مشاريع البنية التحتية في محافظة سيستان وبلوشستان.