الإعلام الأمني العراقي يُعلن وفاة 5 عسكريين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، مصرع 5 عسكريين ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات غرب نينوى، اثر حادث تصادم بين سيارتين وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "ببالغ الحزن والأسى تنعى رئاسة أركان الجيش العراقي وقيادة القوات البرية استشهاد 5 مقاتلين ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات غرب نينوى، اثر حادث تصادم عجلتين"، مشيرة إلى أن "الحادث أدى أيضا إلى إصابة مقاتلين اثنين".