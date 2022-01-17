الحوثيون يكشفون تفاصيل عملية نوعية في العمق الإماراتي
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الحوثيون يكشفون تفاصيل "عملية نوعية في العمق الإماراتي"

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العرب اليوم - الحوثيون يكشفون تفاصيل "عملية نوعية في العمق الإماراتي"

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صنعاء - العرب اليوم

 أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية تنفيذها "عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي" وكشف المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع تفاصيل العملية العسكرية ويأتي ذلك بعد أن أفادت شرطة أبو ظبي بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه "لا أضرار عن الحادثين" و"التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".

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الحوثيون يكشفون تفاصيل عملية نوعية في العمق الإماراتي الحوثيون يكشفون تفاصيل عملية نوعية في العمق الإماراتي



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