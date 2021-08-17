إعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف منطقة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا
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إعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف منطقة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا

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العرب اليوم - إعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف منطقة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا

إعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف منطقة قرص النفل
تل ابيب -العرب اليوم

إعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف منطقة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا

 

 

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إعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف منطقة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا إعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف منطقة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا



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