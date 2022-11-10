تواصل عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية في العراق

أفاد مراسلنا في العراق اليوم بأنه بإشراف وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، تواصل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الحشد الشعبي،عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بمنطقة الوزيرية وتواصل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الحشد الشعبي والجهات الساندة، عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية وتمكنت، اليوم الخميس، من العثور على أربع جثث داخل البناية، إذ شرعت بإجراءات نقلها إلى المستشفى على عجلة في سيارات الإسعاف.