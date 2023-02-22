استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 25 آخرين بمداهمة للجيش الإسرائيلي في نابلس
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استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 25 آخرين بمداهمة للجيش الإسرائيلي في نابلس

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العرب اليوم - استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 25 آخرين بمداهمة للجيش الإسرائيلي في نابلس

الجيش الإسرائيلي
القدس المحتلة_ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 25 آخرين على الأقل اليوم الأربعاء، في مداهمة للجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن شابين فلسطينيين استشهدا جراء إصابتهما بأعيرة نارية في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي نابلس.

وأضافت الوزارة أن 25 آخرين أصيبوا بجروح وصفت حالة ستة منهم بالخطيرة، إلى جانب عدد أخر بالاختناق.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش الإسرائيلي ونشطاء فلسطينيين في نابلس.

وذكرت المصادر أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت أطراف البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلا يشتبه في تحصن عدد من النشطاء الفلسطينيين فيه.

فيما قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن نشطاءها "يستهدفون القوات الإسرائيلية في محيط المنزل المحاصر في نابلس بصليات كثيفة من الرصاص".

وأدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اقتحام الجيش الإسرائيلي نابلس، مطالبا بوقف "الاعتداءات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني

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استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 25 آخرين بمداهمة للجيش الإسرائيلي في نابلس استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 25 آخرين بمداهمة للجيش الإسرائيلي في نابلس



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