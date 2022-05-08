طلق ناري يُصيب طالبة في الكرك الأردنية

أصيبت طالبة جامعية بعيار ناري طائش اليوم الأحد عند البوابة الشمالية لجامعة مؤتة الأردنية، وفق مصدر أمني وقال المصدر إن "بلاغا ورد إلى غرفة عمليات شرطة الكرك مساء اليوم الأحد حول إصابة طالبة جامعية بعيار ناري طائش وذلك خلال تواجدها بالقرب من البوابة الشمالية لجامعة مؤتة" وأكد المصدر أنه تم اسعافها إلى مستشفى الكرك الحكومي وهي قيد العلاج، مشيرا إلى أنه تم تحديد هوية مطلق النار والبحث جار عنه.