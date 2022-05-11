قتيل و3 جرحى جراء قصف أوكراني طال قرية غربي روسيا
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قتيل و3 جرحى جراء قصف أوكراني طال قرية غربي روسيا

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العرب اليوم - قتيل و3 جرحى جراء قصف أوكراني طال قرية غربي روسيا

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود في غرب روسيا عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى على الأقل جراء تعرض قرية على حدود أوكرانيا للقصف من قوات كييف وأكد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، على قناته في تطبيق "تيليغرام" اليوم الأربعلاء، أن القصف طال قرية سولوخي مؤكدا وصول رئيس بلدية القرية إلى موقع الحادث وذكر: "الوضع أسوأ منذ بدء عمليات القصف، ووفقا للمعلومات المؤكدة، قتل شخص، وهو فارق الحياة في سيارة إسعاف، وأصيب ثلاثة آخرون يتلقون العلاج الطبي اللازم".

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قتيل و3 جرحى جراء قصف أوكراني طال قرية غربي روسيا قتيل و3 جرحى جراء قصف أوكراني طال قرية غربي روسيا



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