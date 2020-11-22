أديس أبابا تمنح مسلحي تيغراي مهلة 72 ساعة للاستسلام
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أديس أبابا تمنح مسلحي تيغراي مهلة 72 ساعة للاستسلام

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أديس أبابا تمنح مسلحي تيغراي مهلة 72 ساعة للاستسلام

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أديس أبابا تمنح مسلحي تيغراي مهلة 72 ساعة للاستسلام أديس أبابا تمنح مسلحي تيغراي مهلة 72 ساعة للاستسلام



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