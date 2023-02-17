الشرطة الفرنسية تعثر على جثة جزائرية مشوّهة في حديقة بالعاصمة باريس
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الشرطة الفرنسية تعثر على جثة جزائرية مشوّهة في حديقة بالعاصمة باريس

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العرب اليوم - الشرطة الفرنسية تعثر على جثة جزائرية مشوّهة في حديقة بالعاصمة باريس

الشرطة الفرنسية
باريس _العرب اليوم

 عثرت الشرطة الفرنسية في حديقة بالعاصمة باريس، على امرأة جزائرية مقتولة بعد التنكيل بجسدها، حيث تم تحديد هوية المغدورة، بتحليل بصمات الأصابع.

وأشارت الشرطة بعد تحديد هويتها، بتحليل بصمات الأصابع أنها تحاول معرفة ملابسات مقتل الضحية والتنكيل بجسدها.

وأكدت التحقيقات أن الجثة تعود لسيدة جزائرية في الـ46 من العمر، بعد اختفائها منذ 31 يناير الماضي.

وحسبما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الضحية التي كانت تقيم في مونتروي، هي أم لـ3 أطفال. وقد غادرت منزلها العائلي في 31 يناير، قبل أن يبلغ زوجها عن فقدانها مطلع الشهر الجاري.

واهتز الشارع الباريسي نهاية الأسبوع الجاري على وقع الحادثة التي شكلت صدمة كبيرة، وتم إغلاق الحديقة الكبيرة في باريس، بعد العثور على الجثة من طرف عمال الصيانة.

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الشرطة الفرنسية تعثر على جثة جزائرية مشوّهة في حديقة بالعاصمة باريس الشرطة الفرنسية تعثر على جثة جزائرية مشوّهة في حديقة بالعاصمة باريس



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