إيران تعلق على هزيمة الرئيس الأميركي

علقت إيران، اليوم السبت، على خسارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية.وقال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدین آشنا، عبر حسابه على موقع "تويتر" معلقا على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية إن الإيرانيين "تمسكوا بموقفهم بشجاعة" حتى رحل "هذا الجبان ترامب".وأعلنت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.