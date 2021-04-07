فلسطين ترحب باستئناف الدعم الأمريكي وإسرائيل تضع شروطا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قوله إن استئناف الدعم الأمريكي "بداية جيدة"، معربا عن أمله في أن يستمر خلال الأشهر القادمة "ليعود الى سابق عهده".

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إناستئناف التمويل الأمريكي لوكالة "أونروا" يجب أن يتم ضمن تغييرات في الوكالة التابعة للأمم المتحدة.