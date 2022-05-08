إطلاق النار على فلسطيني عند مدخل مستوطنة تقوع

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني عند مدخل مستوطنة تقوع ما أدى إلى مقتله، فيما لم تصدر أي تصريحات رسمية عن حالته الصحية.