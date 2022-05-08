العثور على شقة تحوي أسلحة للناتو في مدينة روبيجني شرق أوكرانيا

عثر عناصر الشرطة الشعبية بجمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة روبيجني المحررة في الجمهورية على شقة حولتها قوات الأمن الأوكرانية إلى نقطة لإطلاق النار وبداخلها أسلحة أرسلها الناتو وقال أحد أفراد الشرطة: "لقد كانت نقطة إطلاق نار للنازيين... دخلوا شقة شخص ما وجعلوا منها نقطة لإطلاق النار... أطلقوا النار في اتجاه الشارع والطريق" وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تركت عددا كبيرا من أسلحة الناتو في الشقة بينها قواذف محمولة مضادة للدبابات بولندية الصنع، وقواذف ماتادور المطورة في إسرائيل، وقواذف سويدية AT-4، وقاذف أمريكي.