الرئاسة الأوكرانية تُعلن سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبيل
آخر تحديث GMT18:47:06
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الرئاسة الأوكرانية تُعلن سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبيل

العرب اليوم -

العرب اليوم - الرئاسة الأوكرانية تُعلن سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبيل

عاجل
كييف - العرب اليوم

أعلنت الرئاسة الأوكرانية مساء اليوم الخميس أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبيل النووية شمالي البلاد.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئاسة الأوكرانية تُعلن سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبيل الرئاسة الأوكرانية تُعلن سيطرة القوات الروسية على محطة تشيرنوبيل



أخبار ذات صلة

GMT 18:47 2022 الخميس ,24 شباط / فبراير

وفاة 4 إماراتيين في حادث مروري مروع في السعودية
العرب اليوم - وفاة 4 إماراتيين في حادث مروري مروع في السعودية

GMT 17:44 2022 الخميس ,24 شباط / فبراير

جونسون يعلن بريطانيا مستعدة لمنح اللجوء للقيادة الأوكرانية
العرب اليوم - جونسون يعلن بريطانيا مستعدة لمنح اللجوء للقيادة الأوكرانية

GMT 17:42 2022 الخميس ,24 شباط / فبراير

جونسون يُعلن فرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا
العرب اليوم - جونسون يُعلن فرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا

GMT 03:42 2022 الخميس ,24 شباط / فبراير

مراسلونا يسمعون أصوات انفجارات قرب كييف وخاركوف
العرب اليوم - مراسلونا يسمعون أصوات انفجارات قرب كييف وخاركوف

GMT 03:32 2022 الخميس ,24 شباط / فبراير

بوتين يعلن إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس
العرب اليوم - بوتين يعلن إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 16:03 2022 الخميس ,24 شباط / فبراير

مجموعة من الفساتين المميزة بأسلوب الفاشينيستا ديما الأسدي
العرب اليوم - مجموعة من الفساتين المميزة بأسلوب الفاشينيستا ديما الأسدي

GMT 09:01 2022 الخميس ,24 شباط / فبراير

سلطنة عُمان تحتفل بيوم السياحة العربي بطريقة رقمية
العرب اليوم - سلطنة عُمان تحتفل بيوم السياحة العربي بطريقة رقمية

GMT 15:59 2022 الخميس ,24 شباط / فبراير

أفكار أساسيّة لمنزل مريح ومليء بالطاقة الإيجابيّة
العرب اليوم - أفكار أساسيّة لمنزل مريح ومليء بالطاقة الإيجابيّة

GMT 15:46 2022 الخميس ,24 شباط / فبراير

بايدن يعتزم تعيين قاضية من أصول إفريقية في المحكمة العليا
العرب اليوم - بايدن يعتزم تعيين قاضية من أصول إفريقية في المحكمة العليا

GMT 10:35 2022 الخميس ,24 شباط / فبراير

الأمير هاري يرفع دعوى قضائية جديدة على صحيفة بريطانية
العرب اليوم - الأمير هاري يرفع دعوى قضائية جديدة على صحيفة بريطانية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:31 2015 الجمعة ,03 إبريل / نيسان

تعرفي على أهم أضرار البيرة أثناء فترة الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أهم أضرار البيرة أثناء فترة الحمل

GMT 21:53 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن
العرب اليوم - شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن

GMT 14:27 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

لا تُفرّط في الحب الذي بنيته مع الشريك بسبب نزوة عابرة
العرب اليوم - لا تُفرّط في الحب الذي بنيته مع الشريك بسبب نزوة عابرة

GMT 12:52 2019 الأربعاء ,20 آذار/ مارس

قرار المحكمة الصهيونية مخالف للقانون الدولي
العرب اليوم - قرار المحكمة الصهيونية مخالف للقانون الدولي

GMT 05:46 2020 الجمعة ,04 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكّد أن حديد القمر يصدأ والباحثون يرجّحون تورط الأرض في ذلك
العرب اليوم - دراسة تؤكّد أن حديد القمر يصدأ والباحثون يرجّحون تورط الأرض في ذلك

GMT 03:54 2019 الثلاثاء ,30 إبريل / نيسان

نهيان بن مبارك يزور معرض أبوظبي الدولي للكتاب
العرب اليوم - نهيان بن مبارك يزور معرض أبوظبي الدولي للكتاب

GMT 17:23 2019 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

لاعبو منتخب الرمایة في مؤخرة ترتیب بطولة قطر الدولیة
العرب اليوم - لاعبو منتخب الرمایة في مؤخرة ترتیب بطولة قطر الدولیة

GMT 18:21 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

"النصر" فراغ على طريقة الحواري
العرب اليوم - "النصر" فراغ على طريقة الحواري

GMT 00:39 2017 الجمعة ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

عون ونصرالله واستقالة الحريري
العرب اليوم - عون ونصرالله واستقالة الحريري

GMT 23:28 2017 السبت ,06 أيار / مايو

الثوم لعلاج الفطريات والتهابات الجسم
العرب اليوم - الثوم لعلاج الفطريات والتهابات الجسم

GMT 03:15 2017 الجمعة ,30 حزيران / يونيو

إطلاق جهاز يحول الأسطح المستوية إلى شاشة لمس تفاعلية
العرب اليوم - إطلاق جهاز يحول الأسطح المستوية إلى شاشة لمس تفاعلية

GMT 12:20 2015 الجمعة ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يؤدي صلاة الاستسقاء
العرب اليوم - الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يؤدي صلاة الاستسقاء

GMT 22:02 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

سيارة جينيسيس كوبيه جديدة وفخمة تكشف عن نفسها
العرب اليوم - سيارة جينيسيس كوبيه جديدة وفخمة تكشف عن نفسها

GMT 06:07 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

السفير البريطاني في اليمن لا يستبعد طلاق الحوثيين وإيران
العرب اليوم - السفير البريطاني في اليمن لا يستبعد طلاق الحوثيين وإيران

GMT 19:58 2019 الأحد ,16 حزيران / يونيو

تعرفي علي الألوان البارزة من أحمر الشفاه لهذا الموسم
العرب اليوم - تعرفي علي الألوان البارزة من أحمر الشفاه لهذا الموسم
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab