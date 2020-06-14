الإمارات تجري 43 ألف فحص لكورونا وشفاء 701
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الإمارات تجري 43 ألف فحص لكورونا وشفاء 701

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العرب اليوم - الإمارات تجري 43 ألف فحص لكورونا وشفاء 701

فيروس كورونا
أبوظبي - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء أكثر من 43 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 42,294 حالة.  

وأعلنت الوزارة وفاة مصاب من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 289 حالة وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع وأكدت شفاء 701 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 27,462.

 

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الإمارات تجري 43 ألف فحص لكورونا وشفاء 701 الإمارات تجري 43 ألف فحص لكورونا وشفاء 701



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