سماع دوي 4 انفجارات في سماء خيرسون

أفاد مراسل "تاس" بسماع دوي 4 انفجارات في سماء مدينة خيرسون، مرجحا أن تكون صادرة عن اعتراض الدفاعات الروسية صواريخ أطلقتها قوات كييف على المدينة.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، إنه تم التصدي للقوات الأوكرانية في المقاطعة ووقف تقدمها عند خطوط الدفاع الشمالية.