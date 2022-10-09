سماع دوي 4 انفجارات في سماء خيرسون
آخر تحديث GMT21:49:28
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

سماع دوي 4 انفجارات في سماء خيرسون

العرب اليوم -

العرب اليوم - سماع دوي 4 انفجارات في سماء خيرسون

الدفاعات الروسية
موسكو _ العرب اليوم

 أفاد مراسل "تاس" بسماع دوي 4 انفجارات في سماء مدينة خيرسون، مرجحا أن تكون صادرة عن اعتراض الدفاعات الروسية صواريخ أطلقتها قوات كييف على المدينة.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، إنه تم التصدي للقوات الأوكرانية في المقاطعة ووقف تقدمها عند خطوط الدفاع الشمالية.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سماع دوي 4 انفجارات في سماء خيرسون سماع دوي 4 انفجارات في سماء خيرسون



أخبار ذات صلة

GMT 19:40 2022 الأحد ,09 تشرين الأول / أكتوبر

بوتين يحمل هذه الجهة مسؤولية تفجير الجسر
العرب اليوم - بوتين يحمل هذه الجهة مسؤولية تفجير الجسر

GMT 14:59 2022 الأحد ,09 تشرين الأول / أكتوبر

مصرع أربعة مهاجرين وإصابة 17 بحادث سير في هندوراس
العرب اليوم - مصرع أربعة مهاجرين وإصابة 17 بحادث سير في هندوراس

GMT 13:41 2022 الأحد ,09 تشرين الأول / أكتوبر

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الضفة الغربية
العرب اليوم - مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الضفة الغربية

GMT 13:38 2022 الأحد ,09 تشرين الأول / أكتوبر

الجيش الروسي يستهدف تجمعات لمرتزقة أجانب في جزيرة خورتيتسا ومدينة زابوروجيه
العرب اليوم - الجيش الروسي يستهدف تجمعات لمرتزقة أجانب في جزيرة خورتيتسا ومدينة زابوروجيه

GMT 12:36 2022 الأحد ,09 تشرين الأول / أكتوبر

ضبط قذائف وذخائر في حافلة ركاب في عدن اليمنية‎‎
العرب اليوم - ضبط قذائف وذخائر في حافلة ركاب في عدن اليمنية‎‎

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:35 2022 الأحد ,09 تشرين الأول / أكتوبر

إطلالات أنيقة باللون الأسود من وحي كارن وازن
العرب اليوم - إطلالات أنيقة باللون الأسود من وحي كارن وازن

GMT 05:58 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

ميلانو الإيطالية الوجهة المثالية لعشاق الثقافة والتسوق الشتوي الراقي
العرب اليوم - ميلانو الإيطالية الوجهة المثالية لعشاق الثقافة والتسوق الشتوي الراقي

GMT 06:16 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

مختارات مثالية من الشموع لمُحبّي الرومانسية والهدوء
العرب اليوم - مختارات مثالية من الشموع لمُحبّي الرومانسية والهدوء

GMT 02:33 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

بلينكن يؤكد «العمل الوثيق» مع السعودية لتمديد الهدنة في اليمن
العرب اليوم - بلينكن يؤكد «العمل الوثيق» مع السعودية لتمديد الهدنة في اليمن

GMT 11:57 2022 الجمعة ,07 تشرين الأول / أكتوبر

الأمير هاري وعدد من الشخصيات العامة يرفعون دعاوى ضد "ديلي ميل" بسبب انتهاكات الخصوصية
العرب اليوم - الأمير هاري وعدد من الشخصيات العامة يرفعون دعاوى ضد "ديلي ميل" بسبب انتهاكات الخصوصية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:12 2022 الأحد ,25 أيلول / سبتمبر

عادات صحية لتقليل إصابة مرضى السكري بالخرف
العرب اليوم - عادات صحية لتقليل إصابة مرضى السكري بالخرف

GMT 13:27 2022 الأحد ,25 أيلول / سبتمبر

5 طرق للسيْطَرة على السكري وتجنب مضاعفاتة
العرب اليوم - 5 طرق للسيْطَرة على السكري وتجنب مضاعفاتة

GMT 09:31 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

إيقاظ الخلايا النائمة يمنع عودة السرطان بعد الشفاء
العرب اليوم - إيقاظ الخلايا النائمة يمنع عودة السرطان بعد الشفاء

GMT 13:41 2022 الأحد ,25 أيلول / سبتمبر

تناول 4 أكواب شاي يوميًا يقى من الإصابة بمرض السكري
العرب اليوم - تناول 4 أكواب شاي يوميًا يقى من الإصابة بمرض السكري

GMT 13:37 2022 الأحد ,25 أيلول / سبتمبر

4 نصائح تُساعد علي التحكم في ارتفاع ضغط الدم الأبرزممارسة الرياضة بانتظام
العرب اليوم - 4 نصائح تُساعد علي التحكم في ارتفاع ضغط الدم الأبرزممارسة الرياضة بانتظام

GMT 08:09 2022 الثلاثاء ,09 آب / أغسطس

خبيرة التغذية تنصح بتناول الخضروات الفصيلة لتنظيف الجسم من السموم
العرب اليوم - خبيرة التغذية تنصح بتناول الخضروات الفصيلة لتنظيف الجسم من السموم

GMT 06:04 2022 الجمعة ,19 آب / أغسطس

7 طرق للتحكم في ارتفاع ضغط الدم بدون أدوية
العرب اليوم - 7 طرق للتحكم في ارتفاع ضغط الدم بدون أدوية

GMT 14:56 2022 الخميس ,22 أيلول / سبتمبر

علاج مرض السكر الجديد
العرب اليوم - علاج مرض السكر الجديد

GMT 10:20 2022 الأربعاء ,21 أيلول / سبتمبر

الصحة الأمريكية تحذر أن جدري القرود يعيش علي البطانيات وآلات القهوة لأيام
العرب اليوم - الصحة الأمريكية تحذر أن جدري القرود يعيش علي البطانيات وآلات القهوة لأيام

GMT 12:44 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العقرب 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العقرب 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 04:57 2020 الإثنين ,19 تشرين الأول / أكتوبر

تعرّف على علاقة شعر الظهر بحدة مرض "كوفيد-19"
العرب اليوم - تعرّف على علاقة شعر الظهر بحدة مرض "كوفيد-19"

GMT 05:13 2021 الجمعة ,15 تشرين الأول / أكتوبر

10 طرق طبيعية لعلاج احمرار العين مع تقلبات الجو
العرب اليوم - 10 طرق طبيعية لعلاج احمرار العين مع تقلبات الجو

GMT 04:30 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

جرح فلسطين المفتوح
العرب اليوم - جرح فلسطين المفتوح

GMT 09:10 2022 الثلاثاء ,05 تموز / يوليو

البيض يُساعد علي إنقاص الوزن وتحسين صحة الدماغ
العرب اليوم - البيض يُساعد علي إنقاص الوزن وتحسين صحة الدماغ

GMT 08:43 2016 الخميس ,26 أيار / مايو

اللون الذهبي لمسة تُميّز الصالون المغربي في صيحات الصيف لموسم 2016
العرب اليوم - اللون الذهبي لمسة تُميّز الصالون المغربي في صيحات الصيف لموسم 2016

GMT 12:56 2022 الإثنين ,15 آب / أغسطس

ارتفاع ضغط الدم يُصيب نحو 40% من سكان العالم
العرب اليوم - ارتفاع ضغط الدم يُصيب نحو 40% من سكان العالم

GMT 02:00 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

دراسة تُحذر من أشعة الحاسوب والموبايل على صحة البشرة
العرب اليوم - دراسة تُحذر من أشعة الحاسوب والموبايل على صحة البشرة

GMT 14:20 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

جامعة جورج تاون الأميركية تُنظّم دورات عن "التهديد الهجين"
العرب اليوم - جامعة جورج تاون الأميركية تُنظّم دورات عن "التهديد الهجين"

GMT 07:24 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبر

أفكار مبتكرة لاستغلال المساحة أسفل الدرج الداخلي
العرب اليوم - أفكار مبتكرة لاستغلال المساحة أسفل الدرج الداخلي

GMT 05:09 2018 الخميس ,19 تموز / يوليو

أولاد كهف تايلاند يصفون إنقاذهم بـ "لحظة المعجزة"
العرب اليوم - أولاد كهف تايلاند يصفون إنقاذهم بـ "لحظة المعجزة"

GMT 13:06 2018 الجمعة ,13 تموز / يوليو

صلاح يُسافر إلى واشنطن للمُشاركة بكأس الأبطال 21 تمّوز
العرب اليوم - صلاح يُسافر إلى واشنطن للمُشاركة بكأس الأبطال 21 تمّوز

GMT 08:44 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايو

"التوكسيدو" مع المكياج الجرئ آخر موضة في عام 2018
العرب اليوم - "التوكسيدو" مع المكياج الجرئ آخر موضة في عام 2018
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab