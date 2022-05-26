سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان

أفادت مصادرنا سقوط "طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية من نوع "سكاي لارك" بين بلدتي "عيتا الشعب" و"رميش" ولم تذكر القناة التابعة لحزب الله اللبناني كيفية سقوط الطائرة، ونقلت عن مراسلها في جنوب لبنان أن العدو"يحاول استعادتها على الرغم من سيطرة جنود الجيش اللبناني عليها".