إطلاق نار وقع ببلدة شلوميت بمجلس إشكول الإستيطاني قرب حدود مصر

أفاد مراسلنا في القدس مساء يوم الخميس بأن إطلاق نار وقع ببلدة شلوميت بمجلس إشكول الإستيطاني قرب الحدود المصرية وأشار إلى أن تقارير أولية أوضحت أن إطلاق النار جاء من الأراضي المصرية إلى ذلك قامت قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات تفتيش في المنطقة، وتفحص إذا ما كان إطلاق النار موجه عمدا أو عشوائيا وذكرت قناة "11" العبرية أن إطلاق النار أصاب سيارة في المستوطني ولم تسجل أي إصابات بشرية.