بلينكن يعلن الرد الأميركي على المقترحات الروسية يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام
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بلينكن يعلن الرد الأميركي على المقترحات الروسية يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام

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العرب اليوم - بلينكن يعلن الرد الأميركي على المقترحات الروسية يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام

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واشنطن - العرب اليوم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرد الأمريكي على المقترحات الروسية حول الأمن في أوروبا يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام.

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بلينكن يعلن الرد الأميركي على المقترحات الروسية يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام بلينكن يعلن الرد الأميركي على المقترحات الروسية يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام



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