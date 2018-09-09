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الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في جباليا ويمنع إسعافه

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الجيش الإسرائيلي
غزة ـ العرب اليوم

الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في جباليا ويمنع إسعافه

 

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الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في جباليا ويمنع إسعافه الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في جباليا ويمنع إسعافه



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الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في جباليا ويمنع إسعافه الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا في جباليا ويمنع إسعافه



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ارتدت ثوبًا فضيًّا مرصعًا بالترتر وقفازات دون أصابع

باريس هيلتون أنيقة خلال حضورها "أسبوع نيويورك"

نيويورك - مادلين سعادة

تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس

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