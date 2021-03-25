بايدن يؤكد أن واشنطن وحلفاؤها سيحاسبون الصين على أفعالها
آخر تحديث GMT18:48:25
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

بايدن يؤكد أن واشنطن وحلفاؤها سيحاسبون الصين على أفعالها

العرب اليوم -

العرب اليوم - بايدن يؤكد أن واشنطن وحلفاؤها سيحاسبون الصين على أفعالها

الرئيس الأميركي جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

بايدن يؤكد أن واشنطن وحلفاؤها سيحاسبون الصين على أفعالها

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بايدن يؤكد أن واشنطن وحلفاؤها سيحاسبون الصين على أفعالها بايدن يؤكد أن واشنطن وحلفاؤها سيحاسبون الصين على أفعالها



أخبار ذات صلة

GMT 18:41 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

العراق يثمن مبادرات السعودية الداعمة له لمواجهة جائحة كورونا
العرب اليوم - العراق يثمن مبادرات السعودية الداعمة له لمواجهة جائحة كورونا

GMT 18:40 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقبل دعوة الملك سلمان لزيارة المملكة في أقرب وقت
العرب اليوم - رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقبل دعوة الملك سلمان لزيارة المملكة في أقرب وقت

GMT 18:38 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

الملك سلمان يدعو رئيس الوزراء العراقي لزيارة المملكة في أقرب وقت
العرب اليوم - الملك سلمان يدعو رئيس الوزراء العراقي لزيارة المملكة في أقرب وقت

GMT 18:28 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

بايدن يؤكد نتشاور مع الشركاء للرد على كوريا الشمالية بعد التجارب الصاروخية لكننا سنترك مجالا للدبلوماسية
العرب اليوم - بايدن يؤكد نتشاور مع الشركاء للرد على كوريا الشمالية بعد التجارب الصاروخية لكننا سنترك مجالا للدبلوماسية

GMT 18:26 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

بايدن يؤكد أن كورونا هي أكبر المشكلات التي تواجهنا
العرب اليوم - بايدن يؤكد أن كورونا هي أكبر المشكلات التي تواجهنا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:26 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

موديلات ملابس بأقمشة الترتر لإطلالات سهرات ربيع 2021
العرب اليوم - موديلات ملابس بأقمشة الترتر لإطلالات سهرات ربيع 2021

GMT 02:34 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021
العرب اليوم - تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021

GMT 15:47 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

تعرف على أهمية الإضاءة المعاصرة في الديكور الداخلي
العرب اليوم - تعرف على أهمية الإضاءة المعاصرة في الديكور الداخلي

GMT 06:30 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

غوتيريش يؤكد للراعي دعمه إبقاء لبنان "بعيدًا عن الصراعات"
العرب اليوم - غوتيريش يؤكد للراعي دعمه إبقاء لبنان "بعيدًا عن الصراعات"

GMT 04:32 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

أول ظهور للإعلامية المصرية رضوى الشربيني منذ وفاة والدتها
العرب اليوم - أول ظهور للإعلامية المصرية رضوى الشربيني منذ وفاة والدتها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:47 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

هاتف HTC Wildfire E3 قادم بأربع كاميرات وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير
العرب اليوم - هاتف HTC Wildfire E3 قادم بأربع كاميرات وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير

GMT 20:45 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

شاومي مُنحت أمرًا قضائيًا في الولايات المتحدة
العرب اليوم - شاومي مُنحت أمرًا قضائيًا في الولايات المتحدة

GMT 20:05 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

سيارات الميني فان العائلية هذه هي أسرع الطرازات
العرب اليوم - سيارات الميني فان العائلية هذه هي أسرع الطرازات

GMT 19:21 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

9 تعديلات على قانون الضمان المالي في الكويت تعرف عليها
العرب اليوم - 9 تعديلات على قانون الضمان المالي في الكويت تعرف عليها

GMT 11:37 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات
العرب اليوم - تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات

GMT 06:27 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

فولكسفاغن تستغني عن 4000 وظيفة بمصانعها في ألمانيا
العرب اليوم - فولكسفاغن تستغني عن 4000 وظيفة بمصانعها في ألمانيا

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 20:40 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

“فيسبوك” تتيح تطبيق جديد لمنصة إنستجرام في هذه الدول
العرب اليوم - “فيسبوك” تتيح تطبيق جديد لمنصة إنستجرام في هذه الدول

GMT 05:32 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الثور السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الثور السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 06:29 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية
العرب اليوم - القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية

GMT 08:20 2014 السبت ,06 كانون الأول / ديسمبر

الكيوي والجزر والليمون لتعويض النقص في فيتامين "د"
العرب اليوم - الكيوي والجزر والليمون لتعويض النقص في فيتامين "د"

GMT 12:33 2019 الثلاثاء ,18 حزيران / يونيو

8 أفكار لأرفُف خارجة عن المألوف في الحمام
العرب اليوم - 8 أفكار لأرفُف خارجة عن المألوف في الحمام

GMT 05:47 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

الثروة الحقيقية تكمن في العقول
العرب اليوم - الثروة الحقيقية تكمن في العقول

GMT 06:47 2020 الثلاثاء ,11 شباط / فبراير

7 خطوات فقط لتقليل استهلاك البنزين في السيارة الأوتوماتيك
العرب اليوم - 7 خطوات فقط لتقليل استهلاك البنزين في السيارة الأوتوماتيك

GMT 02:50 2016 السبت ,23 إبريل / نيسان

شكل المهبل لدى بعض النساء يعني أنها لن تصل أبدا إلى هزة الجماع وحدها
العرب اليوم - شكل المهبل لدى بعض النساء يعني أنها لن تصل أبدا إلى هزة الجماع وحدها
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab