الشرطة الإسرائيلية تفرّق بالقوة وقفة تضامنية مع عائلة سالم في الشيخ جراح
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الشرطة الإسرائيلية تفرّق بالقوة وقفة تضامنية مع عائلة سالم في الشيخ جراح

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العرب اليوم - الشرطة الإسرائيلية تفرّق بالقوة وقفة تضامنية مع عائلة سالم في الشيخ جراح

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القدس المحتلة - العرب اليوم

 فرّقت الشرطة الإسرائيلية بالقوة وقفة تضامنية مع عائلة سالم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة وأفادت وسائل إعلام فلسطينية في القدس بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت حي الشيخ جراح، واعتدت على المشاركين في الوقفة التي نظمت عقب صلاة الجمعة أمام منزل عائلة سالم، ما أدى لإصابات عدد من المشاركين فيها برضوض وجروح واعتقال آخرين.

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الشرطة الإسرائيلية تفرّق بالقوة وقفة تضامنية مع عائلة سالم في الشيخ جراح الشرطة الإسرائيلية تفرّق بالقوة وقفة تضامنية مع عائلة سالم في الشيخ جراح



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