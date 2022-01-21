التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير صاروخاً باليستياً حوثياً باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أن دفاعات المملكة دمرت صاروخا باليستيا، أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط، جنوب غرب السعودية وقال في بيان أصدره مساء الجمعة، إن "الصاروخ أطلق من مطار صعده باستخدام عين مدني"، وعملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمسيرات تتطلب استمرارها.